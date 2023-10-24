В Пензе при пожаре в 10-этажном доме спасены женщина и ребенок, 15 человек эвакуированы Происшествия

Пенза, 24 октября 2023. PenzaNews. Женщина и ребенок спасены, 15 человек эвакуированы при пожаре в 10-этажном доме на улице Ладожской в Пензе, который произошел вечером в минувший понедельник, 23 октября. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

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По ее словам, сигнал о происшествии поступил в 20.18.

«Выгорел балкон на площади 4 кв. метра, закоптилась комната на площади 18 кв. метров в двухкомнатной квартире [...] на 10 этаже 10-этажного многоквартирного дома. Из-за припаркованных во дворе дома автомобилей пожарные столкнулись с трудностями при подъезде к месту пожара и развертывании спецтехники. Пострадавших нет. Спасены женщина и ребенок, 15 человек эвакуированы», — сказала Анна Шупилова.

Она уточнила, что на тушение пожара привлекались 14 человек личного состава и три единицы техники.

«Причина пожара устанавливается», — добавила руководитель пресс-службы.