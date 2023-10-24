22:45:52 Пятница, 27 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе при пожаре в 10-этажном доме спасены женщина и ребенок, 15 человек эвакуированы

09:18 | 24.10.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 24 октября 2023. PenzaNews. Женщина и ребенок спасены, 15 человек эвакуированы при пожаре в 10-этажном доме на улице Ладожской в Пензе, который произошел вечером в минувший понедельник, 23 октября. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В Пензе при пожаре в 10-этажном доме спасены женщина и ребенок, 15 человек эвакуированы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сигнал о происшествии поступил в 20.18.

«Выгорел балкон на площади 4 кв. метра, закоптилась комната на площади 18 кв. метров в двухкомнатной квартире [...] на 10 этаже 10-этажного многоквартирного дома. Из-за припаркованных во дворе дома автомобилей пожарные столкнулись с трудностями при подъезде к месту пожара и развертывании спецтехники. Пострадавших нет. Спасены женщина и ребенок, 15 человек эвакуированы», — сказала Анна Шупилова.

Она уточнила, что на тушение пожара привлекались 14 человек личного состава и три единицы техники.

«Причина пожара устанавливается», — добавила руководитель пресс-службы.

Читайте также
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который продал найденный на остановке смартфон В Пензе пенсионерка передала 450 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери
Житель Кузнецка перечислил аферистам около 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Пожилой житель Пензы по совету незнакомки перевел на чужие банковские карты более 1 млн. рублей
В Пензе возле губернского лицея обустраивают парковку В Мокшанском районе водитель «Нивы» сбил пожилого мужчину, пострадавший скончался в больнице
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама