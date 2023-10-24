В Пензе водитель иномарки сбил инспектора ДПС, проводившего осмотр места ДТП Происшествия

Пенза, 24 октября 2023. PenzaNews. Инспектор ДПС, проводивший осмотр места дорожно-транспортного происшествия в Первомайском районе Пензы, госпитализирован после наезда на него автомобиля «Opel Astra».

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Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №42А на улице Терновского вечером в минувший понедельник, 23 октября.

«Водитель автомобиля «Opel Astra» 1991 года рождения не выбрал скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего допустил наезд на инспектора ДПС, проводившего осмотр места дорожно-транспортного происшествия с участием трех транспортных средств. В результате происшествия сотрудник полиции получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.