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В Пензе водитель иномарки сбил инспектора ДПС, проводившего осмотр места ДТП

09:36 | 24.10.2023 | Происшествия

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Пенза, 24 октября 2023. PenzaNews. Инспектор ДПС, проводивший осмотр места дорожно-транспортного происшествия в Первомайском районе Пензы, госпитализирован после наезда на него автомобиля «Opel Astra».

В Пензе водитель иномарки сбил инспектора ДПС, проводившего осмотр места ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №42А на улице Терновского вечером в минувший понедельник, 23 октября.

«Водитель автомобиля «Opel Astra» 1991 года рождения не выбрал скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего допустил наезд на инспектора ДПС, проводившего осмотр места дорожно-транспортного происшествия с участием трех транспортных средств. В результате происшествия сотрудник полиции получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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