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В Бессоновском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре

16:19 | 24.10.2023 | Происшествия

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Пенза, 24 октября 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области.

В Бессоновском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 23 октября 2023 года в доме на улице Набережной в селе Грабово Бессоновского района произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 47-летнего хозяина дома», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Бессоновского района и причины произошедшего возгорания», — сказано в тексте.

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