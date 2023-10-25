В Каменском районе возбуждено дело по факту причинения охотнику смерти по неосторожности Происшествия

Пенза, 25 октября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по факту причинения охотнику смерти по неосторожности возбуждено в Каменском районе Пензенской области.

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«По данным следствия, днем 22 октября 2023 года местные жители города Каменки прибыли для охоты на участок местности охотничьего угодья, расположенного недалеко от села Блиновка Каменского района. Около 15.00 подозреваемый, готовясь к охоте, начал извлекать из чехла для оружия заряженный карабин, случайно нажал на спусковой крючок, вследствие чего оружие выстрелило. Пуля попала в ногу второму охотнику – мужчине 1981 года рождения, причинив огнестрельную рану. Потерпевший скончался в больнице от кровопотери, вызванной полученным ранением», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств причинения смерти охотнику и закрепление доказательственной базы.