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В Каменском районе возбуждено дело по факту причинения охотнику смерти по неосторожности

09:27 | 25.10.2023 | Происшествия

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Пенза, 25 октября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по факту причинения охотнику смерти по неосторожности возбуждено в Каменском районе Пензенской области.

В Каменском районе возбуждено дело по факту причинения охотнику смерти по неосторожности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 22 октября 2023 года местные жители города Каменки прибыли для охоты на участок местности охотничьего угодья, расположенного недалеко от села Блиновка Каменского района. Около 15.00 подозреваемый, готовясь к охоте, начал извлекать из чехла для оружия заряженный карабин, случайно нажал на спусковой крючок, вследствие чего оружие выстрелило. Пуля попала в ногу второму охотнику – мужчине 1981 года рождения, причинив огнестрельную рану. Потерпевший скончался в больнице от кровопотери, вызванной полученным ранением», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств причинения смерти охотнику и закрепление доказательственной базы.

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