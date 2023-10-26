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В Мокшанском районе водитель «Нивы» сбил пожилого мужчину, пострадавший скончался в больнице

16:25 | 26.10.2023 | Происшествия

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Пенза, 26 октября 2023. PenzaNews. Водитель автомобиля «Нива» сбил мужчину 1951 года рождения в Мокшанском районе Пензенской области, пострадавший скончался в медицинском учреждении.

В Мокшанском районе водитель «Нивы» сбил пожилого мужчину, пострадавший скончался в больнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло около дома №50 на улице Заречной в одноименной деревне вечером 25 октября, за рулем машины находился мужчина 1988 года рождения.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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