Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Пензенской области Происшествия

Пенза, 27 октября 2023. PenzaNews. Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения «Chevrolet Niva» и «ГАЗели», которое произошло на 327 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Иссинском районе Пензенской области в пятницу, 27 октября.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону, за рулем внедорожника находился мужчина 1982 года рождения, «ГАЗелью» управлял водитель 1982 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Chevrolet Niva» от полученных телесных повреждений скончался. Водитель и пассажир автомобиля «ГАЗель» – мужчина 1988 года рождения были доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказали в ведомстве.