В Пензе в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса пострадала женщина-пешеход Происшествия

Пенза, 28 октября 2023. PenzaNews. Женщина-пешеход пострадала в результате ДТП с участием автомобиля «Citroen C4» и автобуса «МАЗ» в Пензе.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло напротив дома №16 на улице Тернопольской в Пензе в минувшую пятницу, 27 октября.

«Предварительно установлено, что [...] водитель автомобиля «Citroen C4» – мужчина 1983 года рождения допустил наезд на пешехода – женщину 1995 года рождения. После этого автомобиль «Citroen C4» допустил наезд на стоящий автобус «МАЗ» под управлением водителя – мужчины 1978 года рождения. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.