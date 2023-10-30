В Пензе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 30 октября 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в частном доме на улице Гомельской в Пензе.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 29 октября 2023 года в жилом доме на улице Гомельской в городе Пензе 76-летний мужчина (хозяин дома) и его знакомый распивали спиртные напитки. В последующем мужчины разошлись по комнатам и уснули. Вечером в доме произошел пожар. 76-летний мужчина, почувствовав дым, проснулся и выбежал из жилого дома. Его знакомый остался в доме. После ликвидации открытого пламени в квартире обнаружено его тело. Личность мужчины в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной пожара является неисправность электропроводки», — сказано в тексте.