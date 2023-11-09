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Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП в Пензенской области

11:38 | 09.11.2023 | Происшествия

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Пенза, 9 ноября 2023. PenzaNews. Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП с участием двух легковушек и тягача с полуприцепом, которое произошло на 230 км дороги «Тамбов — Пенза» вечером в минувшую среду, 8 ноября.

Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, сначала столкнулись «Lada Granta» и грузовик «Renault Magnum 480», после чего «Geely Emgrand 7» врезался в отечественную легковушку.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Granta» – мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, от полученных повреждений скончался на месте. Водитель [молодой человек 2004 года рождения] и три пассажира автомобиля «Lada Granta» — мужчины 1995, 2000 годов рождения и женщина 1978 года рождения — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП организована проверка.

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