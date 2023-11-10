В Пензенской области в результате ДТП с большегрузом погиб мужчина Происшествия

Пенза, 10 ноября 2023. PenzaNews. Мужчина, управлявший автомобилем «Hyundai Solaris», погиб в результате ДТП с большегрузом «Volvo FH», которое произошло на 778 км федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области в минувший четверг, 9 ноября.

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«Предварительно установлено, что [...] произошло столкновение автомобиля «Hyundai Solaris» под управлением мужчины 1974 года рождения и автомобиля «Volvo FH» в составе с полуприцепом «Schmitz» под управлением мужчины 1986 года рождения, после чего произошло отбрасывание элементов конструкции автомобилей на транспортное средство «Lada Vesta» под управлением мужчины 1964 года рождения. В результате происшествия водитель «Hyundai Solaris» от полученных телесных повреждений скончался на месте», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.