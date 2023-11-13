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В Наровчатском районе начата проверка по факту смерти женщины при пожаре

09:14 | 13.11.2023 | Происшествия

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Пенза, 13 ноября 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти женщины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Виляйки Наровчатского района Пензенской области.

В Наровчатском районе начата проверка по факту смерти женщины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь с 11 на 12 ноября 2023 года в доме в селе Виляйки Наровчатского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружена погибшей 85-летняя женщина. По имеющейся информации, она проживала одна», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проверки», — сказано в тексте.

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