В Наровчатском районе начата проверка по факту смерти женщины при пожаре Происшествия

Пенза, 13 ноября 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти женщины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Виляйки Наровчатского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь с 11 на 12 ноября 2023 года в доме в селе Виляйки Наровчатского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружена погибшей 85-летняя женщина. По имеющейся информации, она проживала одна», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проверки», — сказано в тексте.