В Городищенском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 13 ноября 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в одной из квартир дома в городе Сурске Городищенского района Пензенской области.

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«Следователи городищенского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту смерти 62-летнего мужчины, погибшего при пожаре [...] в городе Сурске. Возгорание произошло в квартире на первом этаже многоквартирного дома. По предварительной информации, очаг возгорания находился на кухне, возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в тексте.