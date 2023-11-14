Два человека погибли, один пострадал в ДТП в Пензенской области Происшествия

Пенза, 14 ноября 2023. PenzaNews. Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля «Lada Granta» и «ГАЗели», которое произошло на 230 км дороги «Тамбов — Пенза» вечером в минувший понедельник, 13 ноября.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем легковушки находился мужчина 1989 года рождения, «ГАЗелью» управлял мужчина 1975 года рождения.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля «Lada Granta» — девушка 2002 года рождения и мужчина 2001 года рождения — от полученных повреждений скончались на месте, водитель [...] получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.