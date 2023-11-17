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На трассе в Пензе столкнулись «Datsun on-DO» и «МАЗ», пострадали два человека

14:00 | 17.11.2023 | Происшествия

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Пенза, 17 ноября 2023. PenzaNews. Два человека пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля «Datsun on-DO» и грузовика «МАЗ», которое произошло на 621 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы в минувший четверг, 16 ноября.

На трассе в Пензе столкнулись «Datsun on-DO» и «МАЗ», пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, после столкновения иномарку, за рулем которой находился мужчина 1941 года рождения, отбросило на металлическое ограждение; грузовым автомобилем управлял мужчина 1967 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Datsun on-DO» – женщина 1943 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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