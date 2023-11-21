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На трассе в Пензенской области столкнулись легковушка и два большегруза, пострадали два человека

15:55 | 21.11.2023 | Происшествия

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Пенза, 21 ноября 2023. PenzaNews. Два человека госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля «Kia Rio» и двух грузовиков — «Mercedes-Benz» и «FAW», которое произошло на 573 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области во вторник, 21 ноября.

На трассе в Пензенской области столкнулись легковушка и два большегруза, пострадали два человека

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, один из большегрузов опрокинулся, перегородив проезжую часть.

«В результате происшествия водитель [мужчина 1983 года рождения] и пассажир автомобиля «FAW» – мужчина 1958 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. На месте работают сотрудники полиции, принимаются все необходимые меры по восстановлению движения», — сказано в тексте.

Как уточнили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области, сотрудниками Госавтоинспекции организован объезд места происшествия через село Голицыно Нижнеломовского района.

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