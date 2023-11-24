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В Кузнецком районе столкнулись «Nissan Teana» и «Lada Priora», пострадали два человека

15:18 | 24.11.2023 | Происшествия

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Пенза, 24 ноября 2023. PenzaNews. Два человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Nissan Teana» и «Lada Priora», которое произошло на дороге «Кузнецк — Марьевка — Индерка» в Кузнецком районе Пензенской области в минувший четверг, 23 ноября.

В Кузнецком районе столкнулись «Nissan Teana» и «Lada Priora», пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, за рулем иномарки находился мужчина 1986 года рождения, отечественной легковушкой управлял мужчина 1962 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Priora» получил телесные повреждения и был госпитализирован, пассажир – женщина 1975 года рождения получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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