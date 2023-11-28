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В Пензе в ДТП пострадали пять человек

11:49 | 28.11.2023 | Происшествия

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Пенза, 28 ноября 2023. PenzaNews. Пять человек пострадали в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21074» и «Volkswagen Multivan», которое произошло на улице Ладожской в Пензе вечером в минувший понедельник, 27 ноября.

В Пензе в ДТП пострадали пять человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем отечественной легковушки находился молодой человек 2005 года рождения, иномаркой управлял мужчина 1988 года рождения.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля «ВАЗ-21074» — девушки 2004 и 2007 годов рождения, молодой человек 2001 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водитель и пассажир «ВАЗ-21074» – девушка 2006 года рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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