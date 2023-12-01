В Пензенской области насмерть сбили трех косуль Происшествия

Пенза, 1 декабря 2023. PenzaNews. Три косули погибли в результате ДТП в Белинском и Сосновоборском районах Пензенской области за последние несколько дней. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона в пятницу, 1 декабря.

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«За последние несколько дней совершено два ДТП с участием косуль: Белинский район — две особи и Сосновоборский район — одна особь», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что общий ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 120 тыс. рублей.

«Во избежание ДТП с участием диких животных Минлесхоз Пензенской области напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима на дорогах, а также предельного внимания в утреннее и вечернее время, когда животные активно кормятся и зачастую выходят к дороге, где их привлекает песко-соляная смесь», — говорится в сообщении.