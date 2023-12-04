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В Кузнецком районе в ДТП пострадали два человека

10:45 | 04.12.2023 | Происшествия

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Пенза, 4 декабря 2023. PenzaNews. Два человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Kia Rio» и «Mitsubishi Lancer», которое произошло на 775 км федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области в минувшую субботу, 2 декабря.

В Кузнецком районе в ДТП пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, за рулем первой легковушки находился молодой человек 2000 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1988 года рождения.

«В результате происшествия пассажир «Kia Rio» – молодой человек 2003 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи отпущен. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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