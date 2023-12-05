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Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Пензенской области

18:35 | 05.12.2023 | Происшествия

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Пенза, 5 декабря 2023. PenzaNews. Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения автомобилей «Opel Astra» и «Lada Vesta», которое произошло на 7 км дороги «Лопатино — Дубровское» в Лопатинском районе Пензенской области во вторник, 5 декабря.

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем иномарки находился мужчина 1957 года рождения, отечественной легковушкой управлял мужчина 1973 года рождения.

«В результате происшествия водитель «Opel Astra» от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель и пассажир автомобиля «Lada Vesta» – девушка 2003 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства произошедшего выясняются.

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