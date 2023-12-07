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В Кузнецке столкнулись грузовик и две легковушки, пострадали три человека

17:02 | 07.12.2023 | Происшествия

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Пенза, 7 декабря 2023. PenzaNews. Три человека пострадали в ДТП с участием грузовика «Volvo» и двух легковых автомобилей — «Lada Granta» и «Ford Focus», которое произошло на Московском шоссе в Кузнецке Пензенской области поздно вечером в минувшую среду, 6 декабря.

В Кузнецке столкнулись грузовик и две легковушки, пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем большегруза находился мужчина 1962 года рождения, легковушками управляли молодые люди 2002 и 2000 годов рождения.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля «Lada Granta» — девушки 1999 и 2002 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы, водитель [...] получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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