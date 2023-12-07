В Кузнецке столкнулись грузовик и две легковушки, пострадали три человека Происшествия

Пенза, 7 декабря 2023. PenzaNews. Три человека пострадали в ДТП с участием грузовика «Volvo» и двух легковых автомобилей — «Lada Granta» и «Ford Focus», которое произошло на Московском шоссе в Кузнецке Пензенской области поздно вечером в минувшую среду, 6 декабря.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем большегруза находился мужчина 1962 года рождения, легковушками управляли молодые люди 2002 и 2000 годов рождения.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля «Lada Granta» — девушки 1999 и 2002 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы, водитель [...] получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.