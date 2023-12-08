В Сосновоборском районе в ДТП погиб лось Происшествия

Пенза, 8 декабря 2023. PenzaNews. Лось погиб в результате ДТП, которое произошло около села Индерка Сосновоборского района Пензенской области в минувший четверг, 7 декабря. Об этом сообщается на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«Внезапно выбежавший на дорогу лось попал под колеса легкового автомобиля, после лось столкнулся с еще одной легковушкой. В ДТП пострадали два водителя. В результате ДТП животное погибло», — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тыс. рублей.

«Охотуправление Минлесхоза Пензенской области напоминает, что при движении по автодорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», — сказано в тексте.