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По факту гибели женщины при пожаре в Кондоле начата проверка

09:32 | 10.12.2023 | Происшествия

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Пенза, 10 декабря 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели женщины в результате пожара в частном доме на территории села Кондоль Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

По факту гибели женщины при пожаре в Кондоле начата проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 9 декабря 2023 года в селе Кондоль Пензенского района в одном из частных домовладений произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в жилом помещении обнаружено тело 93-летней женщины. При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели женщины и произошедшего пожара.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.

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