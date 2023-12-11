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В Пензенской области в ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей

11:48 | 11.12.2023 | Происшествия

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Пенза, 11 декабря 2023. PenzaNews. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП, которое произошло на 22 км дороги «Кузнецк — Марьевка — Индерка» в Сосновоборском районе Пензенской области вечером в минувшую субботу, 9 декабря.

В Пензенской области в ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «Lada Kalina», за рулем которой находился мужчина 1989 года рождения, и «ГАЗель» под управлением водителя 1979 года рождения; после столкновения легковушка съехала с дороги в кювет.

«В результате происшествия водитель и пять пассажиров автомобиля «Lada Kalina» — мужчина 1978 года рождения, женщина 1979 года рождения, девочки 2009, 2013, 2014 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водитель «ГАЗели» получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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