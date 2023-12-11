18:39:06 Понедельник, 11 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в ДТП погибли три человека

18:03 | 11.12.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 11 декабря 2023. PenzaNews. Три человека погибли, двое, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП, которое произошло на 22 км дороги «Каменка — Междуречье — Крыловка» в Каменском районе Пензенской области в понедельник, 11 декабря.

В Пензенской области в ДТП погибли три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «ВАЗ-2110», за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения, и «Renault Duster» под управлением мужчины 1987 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля и два пассажира «ВАЗ-2110» — женщины 1958 и 1982 годов рождения — скончались на месте. Пассажир автомобиля «ВАЗ-2110» – девочка 2016 года рождения и водитель автомобиля «Renault Duster» получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте также
Состоялось заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению пензенской гордумы До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который сдал в ломбард найденный на улице телефон
В Городищенском районе мужчина получил пять лет колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожителя падчерицы В Пензе мужчина угрожал пенсионеру убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензе полицейские раскрыли серию краж детского питания на сумму более 32 тыс. рублей Житель Пензы осужден за применение насилия в отношении представителя власти
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама