В Пензенской области в ДТП погибли три человека Происшествия

Пенза, 11 декабря 2023. PenzaNews. Три человека погибли, двое, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП, которое произошло на 22 км дороги «Каменка — Междуречье — Крыловка» в Каменском районе Пензенской области в понедельник, 11 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «ВАЗ-2110», за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения, и «Renault Duster» под управлением мужчины 1987 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля и два пассажира «ВАЗ-2110» — женщины 1958 и 1982 годов рождения — скончались на месте. Пассажир автомобиля «ВАЗ-2110» – девочка 2016 года рождения и водитель автомобиля «Renault Duster» получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства произошедшего выясняются.