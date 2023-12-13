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В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал ребенок

13:23 | 13.12.2023 | Происшествия

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Пенза, 13 декабря 2023. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП в Пензе с участием автомобилей «Opel Corsa» и «ГАЗ-35071», в результате которого пострадал ребенок.

В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, столкновение двух транспортных средств произошло у дома №86Е на улице Мира в минувший вторник, 12 декабря, за рулем легковушки находилась женщина 1987 года рождения, другой автомашиной управлял мужчина 2005 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Opel Corsa» – девочка 2016 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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