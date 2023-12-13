Проверка начата по факту смертельного пожара в Малосердобинском районе Происшествия

Пенза, 13 декабря 2023. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели мужчины в результате пожара в селе Новое Демкино Малосердобинского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 12 декабря 2023 года в селе Новое Демкино Малосердобинского района в одном из домов произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в жилом помещении обнаружено тело 77-летнего мужчины. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, возможной причиной пожара является неисправность электропроводки.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего пожара. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.