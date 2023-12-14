На трассе в Пензенской области столкнулись три автомобиля, один из водителей скончался Происшествия

Пенза, 14 декабря 2023. PenzaNews. Один человек скончался, трое, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автомобилей «MAN», «Lada Largus» и «ВАЗ-2111», которое произошло на 427 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенской области в четверг, 14 декабря.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем большегруза находился мужчина 1978 года рождения, легковушками управляли мужчины 1983 и 1953 годов рождения.

«Водитель автомобиля «MAN» скончался. Водитель и пассажиры автомобиля «Lada Largus» — женщина 1987 года рождения и девочка 2014 года рождения — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказано в тексте.