В Пензенской области четыре человека, в том числе два подростка, погибли от отравления угарным газом Происшествия

Пенза, 16 декабря 2023. PenzaNews. Четыре человека, в том числе два подростка, погибли от отравления угарным газом в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 16 декабря 2023 года в частном доме в селе Средняя Елюзань Городищенского района обнаружена погибшей семья из четырех человек, в том числе два подростка в возрасте 13 и 14 лет. При осмотре каких-либо телесных повреждений на погибших не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, причина произошедшего связана с эксплуатацией газового отопительного оборудования», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будет исследовано техническое состояние газового оборудования в жилом помещении, условия его эксплуатации и обслуживания», — поясняется в тексте.