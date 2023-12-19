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В Малосердобинском районе начата проверка по факту гибели мужчины, который выпал из кабины трактора

16:08 | 19.12.2023 | Происшествия

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Пенза, 19 декабря 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 33-летнего жителя Малосердобинского района Пензенской области, который выпал из кабины трактора.

В Малосердобинском районе начата проверка по факту гибели мужчины, который выпал из кабины трактора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь с 16 на 17 декабря 2023 года в селе Старое Славкино Малосердобинского района пассажир трактора во время движения выпал из кабины и получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

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