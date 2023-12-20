20:24:23 Среда, 20 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке начаты проверки по фактам гибели двух человек при пожарах

13:57 | 20.12.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. Доследственные проверки организованы по фактам гибели двух человек — 60-летней женщины и 49-летнего мужчины — в результате пожаров, которые произошли в Кузнецке Пензенской области 18 и 19 декабря.

В Кузнецке начаты проверки по фактам гибели двух человек при пожарах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 15.00 18 декабря в квартире, расположенной на четвертом этаже дома на улице Белинского, произошло возгорание. В жилом помещении обнаружено тело женщины. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания находился в месте расположения дивана. Второй пожар зафиксирован ночью 19 декабря в квартире на втором этаже дома на улице Кирова. После ликвидации открытого пламени обнаружено тело 49-летнего мужчины. Возможной причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в обоих случаях при осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. [...] По результатам проведения проверок следователями будут приняты процессуальные решения», — сказала собеседница агентства.

Читайте также
Жительницу Пензы будут судить за покушение на убийство знакомого Реальный срок грозит жителю Кузнецка, который оплатил покупки чужой картой
Евгений Зубков назначен прокурором Первомайского района Пензы Житель Городищенского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензе мужчина предстанет перед судом за причинение смерти сожительнице Пензенские депутаты приняли законопроект о предоставлении ежемесячной выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама