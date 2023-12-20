В Кузнецке начаты проверки по фактам гибели двух человек при пожарах Происшествия

Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. Доследственные проверки организованы по фактам гибели двух человек — 60-летней женщины и 49-летнего мужчины — в результате пожаров, которые произошли в Кузнецке Пензенской области 18 и 19 декабря.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 15.00 18 декабря в квартире, расположенной на четвертом этаже дома на улице Белинского, произошло возгорание. В жилом помещении обнаружено тело женщины. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания находился в месте расположения дивана. Второй пожар зафиксирован ночью 19 декабря в квартире на втором этаже дома на улице Кирова. После ликвидации открытого пламени обнаружено тело 49-летнего мужчины. Возможной причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в обоих случаях при осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. [...] По результатам проведения проверок следователями будут приняты процессуальные решения», — сказала собеседница агентства.