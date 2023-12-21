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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки в поезде «Тюмень — Адлер»

11:18 | 21.12.2023 | Происшествия

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Пенза, 21 декабря 2023. PenzaNews. Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде «Тюмень — Адлер».

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки в поезде «Тюмень — Адлер». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем по маршруту «Тюмень — Адлер», ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти несовершеннолетней.

«21 декабря ночью поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра медицинскими сотрудниками дети госпитализированы в медицинское учреждение города Саратова. Следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка», — сказано в тексте.

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