В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки в поезде «Тюмень — Адлер» Происшествия

Пенза, 21 декабря 2023. PenzaNews. Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде «Тюмень — Адлер».

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«По данным следствия, вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем по маршруту «Тюмень — Адлер», ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти несовершеннолетней.

«21 декабря ночью поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра медицинскими сотрудниками дети госпитализированы в медицинское учреждение города Саратова. Следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка», — сказано в тексте.