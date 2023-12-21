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В Бессоновском районе столкнулись две легковушки, один человек пострадал

13:54 | 21.12.2023 | Происшествия

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Пенза, 21 декабря 2023. PenzaNews. Два легковых автомобиля — «ВАЗ-21053» и «Lada Kalina» — столкнулись в Бессоновском районе Пензенской области, один человек госпитализирован.

В Бессоновском районе столкнулись две легковушки, один человек пострадал. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 23 км дороги «Пенза — Лунино» 20 декабря, за рулем «пятерки» находилась женщина 1992 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1983 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21053» получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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