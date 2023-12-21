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В Сурске в ДТП пострадали два ребенка

14:03 | 21.12.2023 | Происшествия

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Пенза, 21 декабря 2023. PenzaNews. Два ребенка пострадали в результате столкновения автомобилей «Nissan Teana» и «Chevrolet Klan», которое произошло на улице Ленина в Сурске Городищенского района Пензенской области в минувшую среду, 20 декабря.

В Сурске в ДТП пострадали два ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем первой легковушки находилась женщина 1992 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1973 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Nissan Teana» – мальчик 2015 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован, девочка 2016 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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