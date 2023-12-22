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В Пензе в ДТП с участием маршрутки и легковушки пострадали четыре человека

17:35 | 22.12.2023 | Происшествия

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Пенза, 22 декабря 2023. PenzaNews. Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси №77 и легкового автомобиля «Mazda 3», которое произошло на перекрестке улиц Лермонтова и Красной в Пензе днем в пятницу, 22 декабря.

В Пензе в ДТП с участием маршрутки и легковушки пострадали четыре человека

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем маршрутки находился мужчина 1971 года рождения, иномаркой управляла женщина 1987 года рождения; от удара маршрутное такси опрокинулось на бок.

«В результате происшествия три пассажира автомобиля «ГАЗ» — молодые люди 2000 и 2002 годов рождения, женщина 1937 года рождения — и водитель автомобиля «Mazda 3» получили телесные повреждении и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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