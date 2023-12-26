В Никольске возбуждено уголовное дело по факту отравления подростка угарным газом Происшествия

Пенза, 26 декабря 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту отравления 15-летнего подростка угарным газом в частном доме в Никольске Пензенской области.

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«Установлено, что вечером 18 декабря 2023 года в городе Никольске в частном жилом доме погиб 15-летний подросток. Причиной смерти несовершеннолетнего явилось отравление окисью углерода. По предварительным данным, причиной произошедшего могли стать нарушения при эксплуатации газовой колонки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти несовершеннолетнего.

«В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-техническая экспертиза газового оборудования, будут детально исследованы техническое состояние газового оборудования, условия его эксплуатации и обслуживания», — сказала собеседница агентства.