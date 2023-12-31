В Пензенской области в ДТП с участием пяти автомобилей пострадали три человека Происшествия

Пенза, 31 декабря 2023. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения грузовика и четырех легковых автомобилей, которое произошло на 530 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в минувшую субботу, 30 декабря.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «Scania» с полуприцепом, «Volkswagen Polo», «Subaru Forester», «Hyundai Solaris» и «ВАЗ-2110».

«В результате происшествия пассажиры автомобиля «Subaru Forester» — мальчик 2012 года рождения и женщина 1977 года рождения, пассажир «Volkswagen Polo» – мужчина 1971 года рождения доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.