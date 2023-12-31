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В Пензе в ДТП пострадали четыре человека

12:06 | 31.12.2023 | Происшествия

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Пенза, 31 декабря 2023. PenzaNews. Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Chevrolet Aveo» и «Kia Sportage», которое произошло на улице Злобина в Пензе вечером в минувшую субботу, 30 декабря.

В Пензе в ДТП пострадали четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем первой иномарки находился молодой человек 2003 года рождения, кроссовером управлял мужчина 1978 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Chevrolet Aveo» – молодой человек 2004 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован, водитель [того же автомобиля], водитель и пассажир «Kia Sportage» – женщина 1975 года рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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