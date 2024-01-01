На трассе под Пензой водитель «ВАЗа» сбил двух пешеходов Происшествия

Пенза, 1 января 2024. PenzaNews. Два пешехода, один из которых несовершеннолетний, пострадали в результате ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-21122» на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Предварительно установлено, что 31 декабря 2023 года в 19.35 [...] водитель автомобиля «ВАЗ-21122» – мужчина 1957 года рождения допустил наезд на двух пешеходов. В результате происшествия пешеход – юноша 2006 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован, пешеход – молодой человек 2001 года рождения получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.