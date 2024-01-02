Сотрудники Госавтоинспекции эвакуировали пять человек из горящего дома в Пензе Происшествия

Пенза, 2 января 2024. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции Олег Егунов и Артем Оводов эвакуировали пять человек из жилого дома на улице Чаадаева в Пензе, в котором в ночь на вторник, 2 января, произошел пожар. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Во время несения службы 2 января 2024 года около трех часов утра вблизи дома №27А на улице Чаадаева старший лейтенант полиции Олег Егунов и лейтенант полиции Артем Оводов заметили густой дым со стороны жилого дома. Распределив между собой обязанности, стражи правопорядка незамедлительно поспешили на помощь гражданам», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что Олег Егунов увидел сильный дым, который шел из-под крыши жилого дома, и стал стучать и звонить в двери, чтобы разбудить жильцов и оповестить их о пожаре.

«В это время Артем Оводов вызвал на место происшествия сотрудников оперативно-спасательных служб и регулировал дорожное движение, обеспечивая беспрепятственное прохождение спецтранспорта к месту возгорания. До приезда оперативных служб автоинспекторы организовали эвакуацию пяти человек, после чего стражи порядка посадили людей в автомобили, чтобы те не замерзли», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по региону, в результате пожара сгорела кровля, выгорело внутри 3-квартирного деревянного дома на площади 200 кв. метров. Никто не пострадал. На тушение пожара привлекалось восемь единиц техники и 35 человек личного состава. Причина произошедшего устанавливается.