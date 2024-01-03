Следователи начали проверку после инцидента с колесом обозрения в Пензенской области Происшествия

Пенза, 3 января 2024. PenzaNews. Доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ организована по факту инцидента с остановившимся колесом обозрения в Пензенской области, на котором находились шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального следственного управления СКР.

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«Сотрудниками регионального ГУ МЧС проведены работы по эвакуации граждан с колеса обозрения. Угрозы их жизни и здоровью не имеется. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в ходе проверки будут исследованы и установлены причина остановки аттракциона, его техническое состояние, условия обслуживания и эксплуатации.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сигнал об инциденте с остановившимся колесом обозрения в Пензенской области поступил 2 января.

На место незамедлительно выехали спасатели. При помощи лебедки они сдвинули кабинки вниз и освободили людей.

Изначально сообщалось, что на колесе обозрения находятся четыре человека. Позже МЧС сообщило о спасении шестерых человек.