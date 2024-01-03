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Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Пензенской области

12:29 | 03.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 3 января 2024. PenzaNews. Два человека погибли, пятеро, в том числе три ребенка, пострадали в результате столкновения автомобилей «Lada Granta», «Renault Duster» и «Geely Monjaro», которое произошло на 437 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенской области в минувший вторник, 2 января.

Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем отечественной легковушки находился мужчина 1989 года рождения, кроссоверами управляли мужчины 1955 и 1981 годов рождения.

«В результате происшествия два пассажира автомобиля «Lada Granta» — женщины 1962 и 1986 годов рождения — от полученных телесных повреждений скончались на месте. Пассажир «Lada Granta» – девочка 2017 года рождения, пассажиры «Gelly Monjaro» — две девочки 2012 года рождения и женщина 1954 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водитель «Lada Granta» после оказания медицинской помощи отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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