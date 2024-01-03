Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Пензенской области Происшествия

Пенза, 3 января 2024. PenzaNews. Два человека погибли, пятеро, в том числе три ребенка, пострадали в результате столкновения автомобилей «Lada Granta», «Renault Duster» и «Geely Monjaro», которое произошло на 437 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенской области в минувший вторник, 2 января.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем отечественной легковушки находился мужчина 1989 года рождения, кроссоверами управляли мужчины 1955 и 1981 годов рождения.

«В результате происшествия два пассажира автомобиля «Lada Granta» — женщины 1962 и 1986 годов рождения — от полученных телесных повреждений скончались на месте. Пассажир «Lada Granta» – девочка 2017 года рождения, пассажиры «Gelly Monjaro» — две девочки 2012 года рождения и женщина 1954 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водитель «Lada Granta» после оказания медицинской помощи отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.