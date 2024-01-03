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В Пензе в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок

13:07 | 03.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 3 января 2024. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21213» и «Subaru Forester», которое произошло в районе Ахунского переезда в Пензе во вторник, 2 января.

В Пензе в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем отечественного автомобиля находился мужчина 1967 года рождения, иномаркой управлял мужчина 1989 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир «ВАЗ-21213» – мужчина 1996 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы, пассажир «Subaru Forester» – девочка 2023 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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