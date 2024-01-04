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В Бессоновском районе начата проверка по факту гибели двух человек при пожаре

13:49 | 04.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 4 января 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух человек при пожаре, который произошел в частном доме в селе Лопуховка Бессоновского района Пензенской области.

В Бессоновском районе начата проверка по факту гибели двух человек при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 3 января 2024 года в одном из домов в селе Лопуховка Бессоновского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружены погибшими двое мужчин в возрасте 61 года и 85 лет», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы. Причина пожара будет установлена в ходе проверки», — сказано в тексте.

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