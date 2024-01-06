В Никольском районе столкнулись две легковушки, пострадали три человека Происшествия

Пенза, 6 января 2024. PenzaNews. Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Lada Granta» и «Kia Rio» с прицепом в Никольском районе Пензенской области.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 46 км дороги «Городище — Никольск — Ночка — граница области» 5 января; отечественной легковушкой управляла женщина 1984 года рождения, за рулем иномарки, которая после столкновения съехала с дороги, находился мужчина 1985 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Granta» и пассажир автомобиля «Kia Rio» – мужчина 1980 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водитель автомобиля «Kia Rio» после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.