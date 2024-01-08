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В Пензе в ДТП с участием маршрутки и легковушки пострадали два человека

12:24 | 08.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 8 января 2024. PenzaNews. Два человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси №93 и легкового автомобиля «Hyundai Getz», которое произошло на улице Ленинградской в Пензе в минувшее воскресенье, 7 января.

В Пензе в ДТП с участием маршрутки и легковушки пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем маршрутки находился мужчина 1963 года рождения, легковушкой управлял молодой человек 2003 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Hyundai Getz» получил телесные повреждения и был госпитализирован, пассажир автобуса – женщина 1974 года рождения после оказания медицинской помощи на месте отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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