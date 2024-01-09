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В Пензе организована проверка по факту обнаружения тела женщины на льду Суры под путепроводом

18:37 | 09.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 9 января 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти женщины, тело которой было обнаружено на льду Суры под путепроводом в Железнодорожном районе Пензы.

В Пензе организована проверка по факту обнаружения тела женщины на льду Суры под путепроводом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 4 января 2024 года в районе улицы Свободы в городе Пензе под путепроводом на замерзшей поверхности реки Суры обнаружена погибшей 67-летняя женщина, числившаяся без вести пропавшей с 31 декабря 2023 года», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», — сказала собеседница агентства.

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