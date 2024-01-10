В Пензе устанавливают обстоятельства гибели двух человек при пожаре в бытовках на стройплощадке ЖК «Лугометрия» Происшествия

Пенза, 10 января 2024. PenzaNews. Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек при пожаре в бытовках, который произошел на стройплощадке ЖК «Лугометрия» в Пензе.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По сообщению о пожаре, произошедшем вечером 9 января 2024 года в подсобном помещении около строящихся многоквартирных домов в Октябрьском районе города Пензы, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При осмотре обнаружены тела двух погибших. [...] Устанавливаются все обстоятельства произошедшего пожара и гибели двух человек», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.