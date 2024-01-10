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В Пензе устанавливают обстоятельства гибели двух человек при пожаре в бытовках на стройплощадке ЖК «Лугометрия»

11:00 | 10.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 10 января 2024. PenzaNews. Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек при пожаре в бытовках, который произошел на стройплощадке ЖК «Лугометрия» в Пензе.

В Пензе устанавливают обстоятельства гибели двух человек при пожаре в бытовках на стройплощадке ЖК «Лугометрия»

Фото: Penza.sledcom.ru

«По сообщению о пожаре, произошедшем вечером 9 января 2024 года в подсобном помещении около строящихся многоквартирных домов в Октябрьском районе города Пензы, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При осмотре обнаружены тела двух погибших. [...] Устанавливаются все обстоятельства произошедшего пожара и гибели двух человек», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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