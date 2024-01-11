В ДТП на трассе в Пензенской области погибли семь человек, двое пострадали Происшествия

Пенза, 11 января 2024. PenzaNews. Семь человек погибли, двое пострадали в результате столкновения минивэна с грузовиком на 504 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло около 3.00, за рулем минивэна находился мужчина 1981 года рождения, большегрузом управлял водитель 1991 года рождения.

«Предварительно установлено, что водитель минивэна [...] двигался в сторону города Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с грузовиком «Volvo». [...] В результате ДТП в минивэне семеро погибших и двое пострадавших. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа», — сказано в тексте.