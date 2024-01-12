В Пензенской области в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли четыре человека Происшествия

Пенза, 12 января 2024. PenzaNews. Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля «Lada Largus» и грузовика «Howo T5G», которое произошло на 1 км дороги «Нижняя Елюзань — Русский Камешкир — Лопатино» в Городищенском районе Пензенской области вечером в минувший четверг, 11 января.

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Как следует сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем легковушки, которая после удара оказалась в кювете и перевернулась, находился мужчина 1975 года рождения, грузовым автомобилем управлял водитель 1976 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажиры «Lada Largus» — женщина 1975 года рождения, девушки 1997 и 2005 годов рождения — от полученных повреждений скончались на месте. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.